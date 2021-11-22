Помимо губ, помаду можно использовать в качестве кремовых румян: семь звездных визажистов о праздничном макияже

Уже скоро новогодние праздники и нужно постараться тщательно продумать создаваемый образ, чтобы выглядеть просто фантастически в эти дни. Большое значение при этом имеет макияж. Можно воспользоваться интересными идеями, которые предлагают визажисты. Вот несколько таких потрясающих идей.

Стойкая помада

Такие косметические средства рекомендует использовать визажист Джиа Миллс. Есть несколько очень хороших стойких помад, которые не слишком сильно сушат кожу и не требуют повторного нанесения в течение дня. Их можно достаточно быстро и просто нанести, а веселый яркий оттенок практически мгновенно оживит ваше лицо. В завершение выполнения макияжа нужно нанести увлажняющий бальзам для губ, чтобы они были увлажненными и не растрескивались.

Мерцающий дымчатый макияж глаз

Такой мейк рекомендует делать визажист Эйми Конноли. При выполнении праздничного макияжа нужно сделать так, чтобы глаза при этом были в центре внимания, особенно если намечается гламурная вечеринка. Отлично будет выглядеть дымчатый макияж глаз с красивым и эффектным мерцанием.

Начинать его выполнение нужно с нанесения матового оттенка на складку века, чтобы добавить немного глубины взгляду. После этого нужно добавить немного дымчатого эффекта на внешние уголки глаз и вокруг линии роста ресниц. В завершение нанести легкое мерцание или же металлический оттенок, растушевать и покрыть ресницы тушью.

Глянцевая помада

Очень красиво и эффектно смотрятся ярко-красные губы, которые являются идеальным вариантом для гламурной вечеринки. Такой макияж рекомендует делать визажист Бобби Браун.

Яркие цвета на губах помогут отвлечь от усталых глаз и добавить всплеск невероятно красивых тонов. Для этого нужно выбирать насыщенную красную помаду, в которой не будут присутствовать желтоватые тона.

Отлично смотрится блестящее покрытие, так как оно более стильное и эффектное в сравнении с матовой помадой. При выполнении такого макияжа можно на глаза нанести только немного теней и слой туши на ресницы.

Легкий дымчатый макияж

Красивый легкий дымчатый макияж глаз рекомендует делать визажист Джейми Женевьев. Этот мейк создается при помощи коричневого оттенка. Нужно нарисовать линию на своем веке тенями желаемого цвета при помощи кисточки. Затем этот оттенок равномерно растушевать, чтобы получился одинаковый тон по всей поверхности.

После этого нужно нарисовать линию на веке тенями точно такого же цвета и все это хорошо растушевать кончиками пальцев. Для создания более драматического эффекта нанести на веко подводку для глаз вдоль линии ресниц. Покрыть ресницы тушью или приклеить накладные. Весь остальной макияж нужно постараться сделать максимально простым.

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Алая помада

Визажист Джейми Кумбс говорит о том, что это хороший вариант мейка. Это идеальный цвет помады для создания красивого и праздничного макияжа губ. Отлично смотрится матовая помада, так как она помогает сделать образ более притягательным, эффектным и ярким.

Большим преимуществом такой помады является то, что ее можно использовать не только для покрытия губ, но и в качестве кремовых румян. Для этого нужно просто нанести легкий оттенок этого цвета на верхнюю часть щек, а затем тщательно растушевать. Чтобы дополнить свой образ и сделать его вечерним, стоит нанести тени на веки и слой туши на ресницы.

Красивый праздничный образ

Чтобы добавить драматичности своему взгляду, нужно сочетать мерцающие тени оттенка “розовое золото” с подводкой для глаз, – рекомендует визажист Пабло Родригес. Это выглядит очень красиво, ярко и празднично. Для этого изначально нужно нанести на веки один цвет, постепенно переходя от внутреннего уголка глаза к внешнему, а также от линии ресниц до бровей.

После этого нужно нанести гель-подводку, начиная с очень тонкой линии во внешнем уголке глаза, а затем провести более толстую линию ближе к внешнему уголку. Нужно постараться провести линию подводки как можно ближе к ресницам. Затем нужно прокрасить уголок на нижнем веке. В завершение всего нужно завить ресницы и нанести на них тушь.

Бронзовые оттенки для глаз

“Теплый бронзовый оттенок глаз отлично подходит для создания стильного и красивого образа для вечеринки”, – говорит визажист Мелани Баррез.

Нужно при помощи кисточки плотно нанести тени бронзового оттенка на веко. После этого взять пушистую кисточку для растушевки и все тщательно растушевать делая движения вперед и назад. После этого совершать движения вверх и вниз.

Нужно покрыть тенями только лишь верхнее веко. Для придания взгляду большего драматизма нужно провести линию и под нижними ресницами. Для создания красивого вечернего макияжа нужно добавить слой туши.