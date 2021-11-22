 

Российский врач усомнился в возможности самоуничтожения коронавируса

22.11.2021, 22:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российский врач-инфекционист Евгений Тимаков недавно дал интервью одному из отечественных изданий, в котором поделился мнением о перспективах распространения коронавируса на планете. В частности, специалист усомнился в большой вероятности того, что SARS-CoV-2 может самоуничтожиться.
Поводом для комментария медика стали выводы его японских коллег, представляющих Университет Ниигаты и Национальный институт генетики этой страны. Исследователи обнародовали информацию о том, что в Японии остановился рост заболеваний населения “Дельта”-штаммом коронавируса, что, по мнению ученых, является свидетельством самоуничтожения вируса вследствие многочисленных мутаций. Со своей стороны Евгений Тимаков напомнил о том, что в мировой практике практически еще не существовало вирусной инфекции, которая бы исчезла с планеты абсолютно. Исключительным вариантом являлась лишь натуральная оспа, однако она была уничтожена лишь благодаря появлению массового коллективного иммунитета, а также поголовной вакцинации. “Есть вирусы нежизнеспособные, и если произошла поломка, когда он не может себя контролировать, если он изменил свой белок, то, естественно, теоретически такое возможно, чтобы он самоликвидировался. Может ли действительно быть такое на практике – пока не знаю”, – предположил вирусолог.

К слову, Тимаков отметил, что “освобождение” от “Дельта”-штамма пока задекларировала лишь Япония, в которой, вероятнее всего, попросту смогла образоваться мощная коллективная иммунная защита к упомянутому патогену. К тому же, уничтожение конкретного варианта инфекции в Стране восходящего солнца вовсе не равнозначно полному избавлению японцев от SARS-CoV-2. То есть, занос аналогичного вида из другой страны точно так же может спровоцировать рост заболеваемости, поэтому упомянутый японскими исследователями факт не является панацеей. “Когда в Японию придет штамм из Великобритании, люди заново начнут болеть коронавирусной инфекцией”, – аргументировал свою позицию медик.

Источник: www.m24.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.04 / Северная Корея: семьи около 30 бывших офицеров высланы из Пхеньяна за «неуместные речи и поведение»

17.05 / Травы против COVID-19: Китайские врачи лечат коронавирусных больных с помощью нетрадиционной медицины

12.12 / “Это большая утрата”: Путин о смерти Гафта

05.07 / Мнение: О реальной смертности от коронавируса

18.04 / Мнение: Капитолий и заговор генералов

06.10 / Путин: Угроза коронавируса для России еще не отступила

19.05 / В Барнауле произошла массовая драка из-за каминг-аута Деми Ловато

25.06 / В Париже полиция задержала вероятных виновниц смертельного ДТП с участием электросамоката

17.11 / Скандалы: У «Транснефти» свой Карманов

05.01 / Мнение: Мы обосрались, но виновата Россия!

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика