Российский врач усомнился в возможности самоуничтожения коронавируса

Российский врач-инфекционист Евгений Тимаков недавно дал интервью одному из отечественных изданий, в котором поделился мнением о перспективах распространения коронавируса на планете. В частности, специалист усомнился в большой вероятности того, что SARS-CoV-2 может самоуничтожиться.

Поводом для комментария медика стали выводы его японских коллег, представляющих Университет Ниигаты и Национальный институт генетики этой страны. Исследователи обнародовали информацию о том, что в Японии остановился рост заболеваний населения “Дельта”-штаммом коронавируса, что, по мнению ученых, является свидетельством самоуничтожения вируса вследствие многочисленных мутаций. Со своей стороны Евгений Тимаков напомнил о том, что в мировой практике практически еще не существовало вирусной инфекции, которая бы исчезла с планеты абсолютно. Исключительным вариантом являлась лишь натуральная оспа, однако она была уничтожена лишь благодаря появлению массового коллективного иммунитета, а также поголовной вакцинации. “Есть вирусы нежизнеспособные, и если произошла поломка, когда он не может себя контролировать, если он изменил свой белок, то, естественно, теоретически такое возможно, чтобы он самоликвидировался. Может ли действительно быть такое на практике – пока не знаю”, – предположил вирусолог.

К слову, Тимаков отметил, что “освобождение” от “Дельта”-штамма пока задекларировала лишь Япония, в которой, вероятнее всего, попросту смогла образоваться мощная коллективная иммунная защита к упомянутому патогену. К тому же, уничтожение конкретного варианта инфекции в Стране восходящего солнца вовсе не равнозначно полному избавлению японцев от SARS-CoV-2. То есть, занос аналогичного вида из другой страны точно так же может спровоцировать рост заболеваемости, поэтому упомянутый японскими исследователями факт не является панацеей. “Когда в Японию придет штамм из Великобритании, люди заново начнут болеть коронавирусной инфекцией”, – аргументировал свою позицию медик.

Источник: www.m24.ru