 

“Горжусь быть ее сыном”. Яценюк показал свою мать, которой исполнилось 78 лет

22.11.2021, 22:14, Новости дня
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“Маме сегодня 78. Она очень сильная женщина. И этой силой мама поделилась не только со мной, моей сестрой, но и со многими своими учениками за много лет преподавания. Горжусь быть ее сыном. Очень благодарен друзьям нашей семьи, которые были с нами в этот день. Многая лета, мама! Люблю тебя!” – подписал фото 47-летний Яценюк.

Пост бывшего чиновника набрал больше 16 тыс. лайков и свыше 2 тыс. комментариев.

https://www.facebook.com/yatsenyuk.arseniy/posts/2251554344998688

Контекст:

Яценюк родился 22 мая 1974 года в Черновцах в семье преподавателя истории Черновицкого университета доцента Петра Ивановича Яценюка. Родителя политика по-прежнему живут в Черновцах.

Яценюк был премьер-министром Украины с февраля 2014 года по апрель 2016-го.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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