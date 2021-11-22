 

Мнение: BLM-террорист

22.11.2021, 21:54, Разное
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Террористом, который устроил наезд на толпу людей на праздничном параде в Висконсине оказался темнокожий рэпер и сторонник BLM Дэррел Брукс. Основная версия произошедшего – преступление на почве расовой ненависти. Персонаж был выпущен под залог в 1000 долларов в пятницу и уже в воскресенье он сел в машину и поехал убивать.

В результате наезда было убито 5 человек и ранено 40.

Еще до всего этого, на Брукса уже было открыто 2 уголовных дела и имелись вопросы к его способности соблюдать закон.
Брукс привлекался за сопротивление или воспрепятствование должности лицу, создание угрозы безопасности 2-й степени, хулиганство, хранение наркотиков, домашнее насилие, побои и т.д. Также Брукса обвиняют  https://meaww.com/darrell-brooks-sex-offender-viral-video-waukesha-suspect-sex-crimes-pedophile (не доказано) в торговле детьми с целью сексуальной эксплуатации (на основе каких-то темных делишек в Неваде, где он фигурировал как "сексуальный преступник 2-й степени"). В общем, на персонаже клейма не где ставить. Связано ли данное нападение с протестами против оправдания Риттенхауса, пока неясно.

В его соц.сетях накопали призывы к нападениям на белых, поддержку идей черного расового превосходства и рассуждения о том, как избежать ответственности за наезд на людей.

Само собой, данный факт будет использован в американской внутриполитической борьбе, в том числе путем обвинений демократической партии в культивировании внутреннего "черного терроризма" в пику обвинений демократов в адрес республиканцев в поддержке "белого терроризма".

Источник: Colonel Cassad



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