Эксперты рассказали о стандартах для зарядных устройств и аккумуляторов смартфонов 2022 года

Как сообщают осведомленные источники, в будущем году нормой для флагманских смартфонов станет использование процессоров Snapdragon 898. Будут, конечно, устройства и получше, но речь идет о среднем общепринятом стандарте, который также диктует нормальные для 2022 года показатели для аккумулятора и зарядного устройства.

Итак, эксперты полагают, что мы будем отталкиваться от показателя 4500 мАч для качественного аккумулятора мобилки. А мощность зарядного устройства при этом должна составлять от 65 Вт.

Сегодня мы без труда найдем числа и побольше, говорят специалисты. Завтра же, если в теххарактеристиках смартфона появятся более скромные данные, то вряд ли его можно будет отнести к дорогому рыночному сегменту электронных устройств.