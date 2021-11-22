 

Компания Apple начала задерживать поставки планшетов

22.11.2021, 21:48, Новости дня
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По некоторым оценкам, из-за острого дефицита комплектующих страдает бизнес даже самых крупных производителей электроники. Поговаривают, что американский Apple, например, недополучил около 6 миллиардов долларов США.

Желая сохранить свое лицо перед покупателями, Apple все силы бросил на производство своих смартфонов. Там тоже проблемы с поставками, но они не так хорошо заметны, как в сегменте планшетов.

Как стало известно, в Азии после заказа планшеты Apple iPad приходится уже ожидать не менее восьми недель. И это еще не предел, говорят специалисты. В дальнейшем сроки поставок могут еще увеличиться. Комплектующие смартфоном и планшетов во многом взаимозаменяемы. Но страдают устройства только одного класса.



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