 

Кадыров предложил указывать в СМИ национальности всех преступников

22.11.2021, 21:34, Новости дня
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Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил указывать в статьях национальности всех лиц, совершивших преступления, а не только выходцев с Кавказа.

По словам главы региона, в стране совершаются ежедневно множество преступлений: изнасилования, домогательства до несовершеннолетних, убийства, грабежи, кражи, угоны, разбои, побои и другие, поэтому Кадыров поддерживает идею указывать национальность преступника, но в каждом случае.

«Сколько раз журналисты, болеющие за свободу слова, указали национальность преступника, его вероисповедание, место рождения или проживания?» – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Ранее парламент Чечни внес в Госдуму законопроект, запрещающий распространение сведений о национальности преступника в СМИ. Авторы проекта считают, что запрет поможет сохранить межнациональное и межконфессиональное согласия и мир в России. В Чечне распространение подобной информации посчитали оскорблением национальных и религиозных чувств честных и добропорядочных граждан, не имеющих отношения к преступной деятельности.

В Госдуме же выступили против запрета на упоминание национальности преступника в СМИ, считая это нарушением статьи 282-й УК РФ. Отмечается, что идея создает напряженность в обществе и препятствует работе правоохранительных органов. 



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