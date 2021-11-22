Переболевшие простудой могут иметь иммунитет к COVID-19

Люди, которые переболели простудным заболеванием, получают защиту от коронавируса. Т-клетки снижают возможность заражения.

Британские исследователи изучили состояние иммунитета 750 врачей, которые лечили больных COVID-19. Исследование показало, что ранее переболевшие простудными заболеваниями смогли устоять перед коронавирусом.

Как известно, организм человека отвечает на попадание в него вируса выработкой Т-клеток, которые в будущем защищают хозяина от реинфекции. Исследователи выяснили, что 58 из 750 врачей ковидного отделения ни разу не заболели на коронавирус, несмотря на высокий риск заражения. Позже сообщили, что именно эти медики ранее переболели простудными болезнями, и, видимо, их собственный иммунитет смог оттолкнуть вирус. У врачей ни разу не было положительного теста на ковид, но у некоторых из них все же выявили антитела к болезни, что свидетельствует о сверхнизком уровне заражения.

В конце данного исследование исследователи пришли к выводу, что люди, переболевшие простудой, получают натуральную защиту от COVID-19.

Источник: volg.mk.ru