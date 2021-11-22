Депутат Михаил Романов предложил дать «Дороге Жизни» звание Героя

Сегодня исполняется 80 лет самой знаменитой дороге России. «Дорога жизни», которая соединяла блокадный Ленинград с большой землей и питала город, окруженный фашистами, сегодня празднует свой юбилей, информирует spbdnevnik.ru.

В честь этого события депутат Государственной думы Российской Федерации Михаил Романов предложил учредить специальное звание дорога – герой, которым и наградить легендарную трассу. Само понятие «дорога жизни» уже давно переросло свой изначальный смысл. Сегодня оно воплощает нерушимость надежды и победу добра над злом.

«Сегодня Дорогой жизни мы называем многие спасительные пути, которые помогают нам преодолеть разные трудности. Этот символ стал обозначать тяжелую, но единственную дорогу, ведущую к добру, к свободе, к справедливости. Каждый раз, упоминая этот топоним, мы вспоминаем 30 километров ледово- или водно-сухопутной трассы, по которой в блокадный Ленинград доставляли хлеб, которая стала единственным кровеносным сосудом, поддерживавшим жизнь. Этот страшный путь унес множество жизней: при его прокладке и эксплуатации погибли тысячи человек – в ледяной воде, под бомбежками, при защите грузов, сбившись с пути и замерзнув. Ленинград пережил страшные блокадные дни», – сказал он.

Романов так же предложил включить «Дорогу жизни» в перечень героев текущего года.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о выделении 50 тысяч рублей всем жителям блокадного Ленинграда, которые прожили в осажденном городе более четырех месяцев. В честь сегодняшнего юбилея губернатор Санкт-Петербурга подписал указ о выделении аналогичной суммы 1912 блокадникам, прожившим в Ленинграде тех страшных дней менее четырех месяцев.