Трепак: Власть активно навязывает обществу мнение о новом нападении РФ на Украину. Их предшественники тоже так делали перед президентскими выборами

В последнее время представители отечественных властей активно навязывают обществу мнение о новом нападении России на Украину. Недавно мы уже такое слышали – от предыдущей власти незадолго до президентских выборов. Делалось это в соответствующих политических целях. Думаю, действующая власть повторяет политический сюжет уже в своих целях.

Не вызывает никаких сомнений, что конфликт России с Украиной будет усиливаться и обостряться. Для своего сохранения империя постоянно будет посягать на нашу страну. Россия давно наступает на Украину и продолжит свое наступление. Но маловероятно, что это произойдет по пути открытой вооруженной агрессии. Во-первых, для России это огромный риск с международной точки зрения. Во-вторых, Россия не нуждается в новом военном наступлении на Украину. Она будет делать это в других (как их называют, гибридных) формах, которые могут оказаться для нее более результативными, чем военные действия. На нынешнем этапе своих имперских целей Россия может достичь с помощью… “своих” в украинской власти. Зачем России проводить военную операцию, если можно использовать ход “троянского коня”? Сегодня для этого самые благоприятные условия.

Во-первых, после бегства Януковича пророссийские силы снова “нарастили” на самом высоком государственном уровне критическую массу. Пусть никого не вводит в заблуждение операция по устранению с политического поля Медведчука – по моему мнению, это было сделано по согласованию и с целью своевременной замены пророссийского “проводника” в Украине.

Во-вторых, за последние два года отечественные власти сломали фундамент государства, окончательно уничтожив парламентаризм и переведя управление государством в ручной режим.

В-третьих, кадровая политика последних лет привела к кардинальному ухудшению профессионального качества государственной власти, в том числе в области безопасности и обороны.

Неоднократно говорил раньше и продолжаю утверждать, что самым опасным врагом для Украины является именно внутренний враг. Основные причины проблем Украины находятся в Украине. А самая главная среди них – отечественная власть с ее непатриотичностью, некомпетентностью, коррумпированностью.

Источник: Віктор Трепак / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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