Парламент Чечни предложил запретить СМИ называть национальность преступников

Авторы законопроекта считают, что в современных СМИ и социальных сетях все чаще размещаются провокационные материалы, которые формируют негативное отношение к определенной этнической, конфессиональной группе или отдельным лицам как членам этой группы.

Какая именно группа подразумевается, в чеченском парламенте не уточнили.

“В нашей многонациональной и многоконфессиональной стране каждое необдуманно и неосторожно сказанное слово может стать детонатором социального взрыва, привести к разжиганию межнациональной и межконфессиональной вражды и непредсказуемым последствиям для всей страны”, – подчеркнули авторы законопроекта в пояснительной записке к документу.

В настоящее время документ находится на стадии рассмотрения.

Контекст:

В начале ноября 2020 года глава Чечни Рамзан Кадыров осудил СМИ, назвавшие “лицами кавказской национальности” подозреваемых в нападении на жителя Москвы с ребенком, сообщает издание РБК. По мнению Кадырова, журналисты намеренно заостряют внимание на национальности задержанных.

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