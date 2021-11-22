 

“Как только подписали исторические соглашения с американской компанией”. Сайт “Энергоатома” подвергся хакерской атаке

22.11.2021, 21:20, Новости дня
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“Это произошло, как только были подписаны исторические соглашения между “Энергоатомом” и американской компанией Westinghouse [о строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС]”, – говорится в сообщении.

В результате атаки были недоступны публикации пресс-центра за все время работы компании.

По состоянию на 20.00 работа сайта “Энергоатома” восстановлена.

https://www.facebook.com/atom.gov.ua/posts/3004004439851628

Контекст:

Государственное предприятие “Энергоатом” – оператор всех четырех действующих атомных электростанций Украины, на которых эксплуатируется 15 атомных энергоблоков, сказано на сайте компании. Он обеспечивает более 50% потребностей электроэнергии в стране.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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