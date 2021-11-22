Признавший Крым российским натовский генерал победил на выборах в Болгарии

Действующий болгарский лидер Румен Радев переизбран на второй срок. Во время президентских выборов его поддержали 66,7% избирателей (свыше 1,5 миллиона человек). Его оппонент, ректор Софийского университета

Анастас Герджиков набрал всего 31,8% голосов (более 773 тысячи человек). Такие данные представил болгарский Центризбирком после обработки 99,7% бюллетеней.

Эксперты считают, что победа Радева была очевидной, ведь в стране с неприятием относятся к партии ГЕРБ и называют ее прозападной, а она поддерживала Герджикова. Кроме того, в Болгарии имеются пророссийские настроения, и действующий президент, зная это, делал смелые заявления.

Например, во время дебатов Радев назвал Крым российским. Эти слова не остались незамеченными на Украине, в Евросоюзе и США. В Киеве потребовали от болгарского лидера опровержения, в американском посольстве в Софии выразили озабоченность заявлением главы государства, а в ЕС напомнили официальную позицию по полуострову.

Кстати, Румен Радев еще в 2016 году во время предвыборной кампании призывал к сближению с Москвой и требовал отмены санкций против РФ. Став президентом, политик не смог двигаться в этом направлении, поскольку страной управляла прозападная партия ГЕРБ. Чтобы избежать давления, он напомнил, что является натовским генералом и первым гражданином Болгарии, который окончил военную американскую академию.