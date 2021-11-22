 

Признавший Крым российским натовский генерал победил на выборах в Болгарии

22.11.2021, 21:12, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Действующий болгарский лидер Румен Радев переизбран на второй срок. Во время президентских выборов его поддержали 66,7% избирателей (свыше 1,5 миллиона человек). Его оппонент, ректор Софийского университета
Анастас Герджиков набрал всего 31,8% голосов (более 773 тысячи человек). Такие данные представил болгарский Центризбирком после обработки 99,7% бюллетеней.

Эксперты считают, что победа Радева была очевидной, ведь в стране с неприятием относятся к партии ГЕРБ и называют ее прозападной, а она поддерживала Герджикова. Кроме того, в Болгарии имеются пророссийские настроения, и действующий президент, зная это, делал смелые заявления.

Например, во время дебатов Радев назвал Крым российским. Эти слова не остались незамеченными на Украине, в Евросоюзе и США. В Киеве потребовали от болгарского лидера опровержения, в американском посольстве в Софии выразили озабоченность заявлением главы государства, а в ЕС напомнили официальную позицию по полуострову.

Кстати, Румен Радев еще в 2016 году во время предвыборной кампании призывал к сближению с Москвой и требовал отмены санкций против РФ. Став президентом, политик не смог двигаться в этом направлении, поскольку страной управляла прозападная партия ГЕРБ. Чтобы избежать давления, он напомнил, что является натовским генералом и первым гражданином Болгарии, который окончил военную американскую академию.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.05 / Учёные: Смартфоны и телевизоры никак не влияют на подростковую психику

07.08 / Почему некоторые люди не в состоянии распознавать собственное отражение в зеркале

10.02 / Стало известно о планах Трампа после импичмента: Будет мстить

16.10 / Плюс 15 тысяч: побит антирекорд по количеству заражений коронавирусом за сутки в России

29.06 / Певицу Алсу заподозрили в четвертой беременности

04.07 / Путин за два дня подписал более 100 законов

21.10 / Экстрасенс рассказала, как можно защититься от воздействия магнитной бури

01.09 / Интерактивная онлайн-карта палеонтолога показывает расположение городов в прошлом

30.09 / Нона Гришаева решила отказаться от работы ради семьи

14.07 / 6 новых русских сериалов, которые вы успеете посмотреть до конца лета

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика