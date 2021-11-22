 

Компания AMD пообещала выпустить «урезанные» видеокарты

22.11.2021, 20:55, Новости дня
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Похоже, это становится рыночным трендом. Вслед за некоторыми своими конкурентами компания AMD пообещала, что вскоре выпустит «урезанные» видеокарты. У них будут достаточно скромные возможности, что компенсируется двумя другими важными достоинствами.

Во-первых, новые видеокарты в продаже окажутся значительно дешевле среднего уровня. Во-вторых, из-за своих характеристик они точно не заинтересуют майнеров, что наверняка не приведет к дефициту данных устройств.

Речь идет о Radeon RX 6000, уточняют источники. Объем памяти в них менее 8 Гб. Для просмотра видео вполне достаточно. Однако о майнигне, как и об активном гейминге можно забыть. Массовая клиентура для производителя также важна, говорят специалисты.



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