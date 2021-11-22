 

Компания Mediatek выпустила процессор Dimensity 9000

22.11.2021, 20:54, Новости дня
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Mediatek выпустит новый процессор Dimensity 9000. По мнению экспертов, он станет хорошим дополнением для предыдущих версий в сериях 1000 и 1200.

А вообще, данная компания производит исключительно высококачественные электронные устройства, отмечают специалисты. Они также напомнили, что здесь используются лучшие на сегодня техпроцессы. Теперь же технологий 5 нм превращается в 4 нм, что только улучшает характеристики чипов.

Не исключено, что новые процессоры позволят данному бренду выйти из тени Snapdragon 800. Если это получится, производитель привлечет к себе новых обеспеченных клиентов. По некоторым данным, компания и пытается выйти в ценовой сегмент повыше.



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