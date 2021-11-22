Мнение: Письмо: “Натянула на него тапки”

Прочитав это письмо, расскажите, как автор могла бы компенсировать косяк.

moon_vs_back

Здравствуйте Эволюция.

Спасибо вам за блог и возможность написать. Читаю блог лет 6, принимала участие в 2 тестах и курсе «Траблшутинг». Надеюсь на разбор.

В моей личной жизни произошла вполне заслуженная катастрофа и несмотря на то, что осмысленный выбор вроде очевиден, я тем не менее очень плохо себя чувствую.

(Осмысленным выбором автор называет предложить мужу развод, хотя косяк – ее + двое детей, которые делают ее косяк тройным, а предложение развода при этом делает косяк в четыре раза больше. Понятно, почему такой счет?)

Мне 36, мужу 35. Замужем 13 лет. Он из Восточной Европы, я – из удаленного города России. Двое детей, 8 и 3 года. В юности познакомились с будущим мужем в США будучи студентами. В сентябре я уехала домой, он остался. Но к Новому году приехал в гости впервые в Россию, предложил продолжать отношения и переехать в его город. Через полгода, после окончания университета я переехала. Там прожили год, расписались, а потом переехали в мой родной город в России. Где прожили 10 лет. Пару лет назад мы купили квартиру в Москве, и год назад переехали.

В моем городе несмотря на нехватку языка и отсутствие каких-либо связей он занялся бизнесом, и построил достаточно успешную компанию. В деньгах затруднения бывали, но достаточно давно.

В юности мы очень много ссорились, и один раз даже расходились, и жили отдельно около года, не развелись только из-за бюрократии с документами, связанными с его гражданством. Виновата обычно была я, у меня не очень приятный характер. Но те времена прошли. Спасибо вашему блогу. С тех пор, как решили сойтись, мы практически перестали ссорится, у нас родился еще один ребенок, мы прекрасно понимаем друг друга, очень много времени проводим вместе и с виду мы теперь практически образцовая семья. Да и не только с виду, мне при всем желании не в чем было бы его обвинить.

Я очень хорошо отношусь к нему. Иногда мне кажется даже слишком. Малейшая мысль о том, что ему плохо по моей вине, ввергает меня в панику. Однако, эта паника не спасает.

Толи я Белладонна, толи слишком крепко натянула на него тапки…, но меня регулярно за время нашего брака тянет налево. Конспиролог из меня плохой, поэтому он об этом всегда узнает. Первая ситуация произошла чуть ли не сразу после свадьбы. Это был флирт на работе, ни до чего серьезного дело не дошло. Муж случайно наткнулся на переписку. Мы поссорились, он выгнал меня из дома. Пару недель мы общались очень сложно, и я решила, что тут ничего не поправить и надо возвращаться домой. На этой почве он согласился помириться и отчасти (не только) с этой ситуацией был связан наш переезд в Россию.

Дальше мне периодически нравились разные мужчины, хотя я эти ситуации ни до чего не доводила. Но тем не менее. Я всегда, очень хорошо видела преимущества мужа перед этими мужчинами. Рационально. А вот эмоционально все было несколько сложнее.

(Автора тянула налево корона Победителя. Победитель не может смириться с ограничениями)

Самая сложная ситуация связана с еще одним мужчиной, с которым мы познакомились еще раньше, чем с мужем. Это была моя первая юношеская очень серьезная влюбленность. Отношений толком не было. Что у меня, что у него постоянно был кто-то другой. Предложений сойтись всерьез ни с одной стороны не поступало. С моей стороны было как будто «ниже моего достоинства» заикаться о таком, и даже думать, что я могу заикнуться. Наверное, этот ЗВ не размотался и по сей день.

(У автора плохое мы и корона равенства. Но она даже ее не видит)

Однажды (я узнала по факту, спустя время) он начал встречаться с моей подругой. Узнала я об этом от той самой подруги, и больше никаких контактов с ним (и с ней) не было примерно с год. Через год он начал появляться регулярно, с подругой они расстались быстро. Пару раз мы еще пытались встречаться, но ничего кроме бесконечных взаимных обид и разборок у нас не получалось. Примерно в одно время мы разъехались из родного города, я вышла замуж, он женился и все улеглось. Но когда мы с мужем вернулись в Россию, он начал снова появляться. И еще через год тоже вернулся с семьей в родной город. И мы постепенно начали общаться. Иногда по чуть-чуть, иногда общение напоминало параллельный онлайн брак. Периодически сильно ссорились (года на 3-5) по разным причинам, но как я сейчас понимаю, в основном из ревности с той или другой стороны. Самих встреч было немного, а вот сложностей – наоборот.

(Из-за короны равенства автору кажется, что переписка для мужчины – онлай-брак)

Он женат, также 2 детей, очень много общих знакомых и связей. Прямой конкурент мужа по работе – это случилось случайно, но в этом я чувствую дополнительное предательство. Сфера деятельности не обширная. Все друг друга знают. Да и сам герой, чуть ли не первым делом после переезда познакомился с мужем под каким-то предлогом. По ОЗ он сейчас проигрывает мужу, и внешне и в материальном отношении, хотя раньше бывало наоборот.

(Если мужчину что-то и интересует в авторе, то это – ее муж. Только муж делает ОЗ автора интересней и не дает ее СЗ стать нулевой)

В первый раз муж узнал об этих отношениях на фоне наших семейных конфликтов лет 6 назад, в тот период мы не жили вместе, у мужа тоже была девушка. Когда приняли решение продолжать брак, с этим мужчиной мы в очередной раз расстались. Я думала, что многое переоценила, в голове наладилось, сделала выбор, родила ребенка. У героя тоже в этот период родился 2 ребенок. Но спустя пару лет у меня начались навязчивые мысли о нем опять. Достаточно долго мне удавалось не обращать на них внимание, но в итоге я все равно однажды написала, мы встретились, и эта история началась опять.

(Навязчивые мысли – это всегда корона Победителя. Невозможность признать, что нечто недоступно, делает мысли навязчивыми. Из-за этого человек готов на любые условия за иллюзию победы. Тут автора сама держит этого женатого мужчину в отношениях)

Теперь она происходит исключительно онлайн, потому что мы переехали. Онлайн я теперь проживаю какую-то отдельную и достаточно бессмысленную жизнь. И не могу из нее выйти, потому что любая попытка мне начинает казаться косяком, и я погружаюсь еще глубже. Там мы теперь и ссоримся и миримся, в основном ссоримся, конечно. Когда я пытаюсь смотреть на это со стороны, это кажется мне чистым безумием.. Он говорит, что меня любит и всегда любил. Я подозреваю, что причина этой влюбленности в том, что я раньше всегда могла уйти и отцепиться в ответ на его какие-то действия. Но во-первых, бывало я это делала и совсем без повода (без его вины) и видимо зацепилась сама, а во-вторых теперь я и этого не могу.

(Причина его слов о любви одна – ее щипцы с обвинениями в нелюбви)

Никаких предложений о совместной жизни с той стороны не поступало, поэтому мне не о чем в этом ключе думать. Хоть я иногда и натягиваю на себя шоры, что это все дескать непросто. Эту тему мы вообще старательно игнорируем все 20 лет.

(Они игнорируют, оба вместе. Она до сих пор думает, что могла бы перекинуть его через седло и умчать)

С месяц назад про эту переписку узнал муж… И это видимо уже последняя капля. Даже если вдруг мы останемся вместе, наша жизнь видимо превратится в ад, во вздрагивания от любого звука телефона, обвинения и оправдания.

(Хотя куда больший ад для автора начнется, если она не сможет компенсировать свой косяк хотя бы частично)

Теперь я нахожусь в странном состоянии. Я понимаю, что согласно логике, мне нужно срочно прекратить все переписки с этим человеком (которые и так стали очень резкими, когда мне пришлось рассказать ему, что случилось, чтобы он не написал ничего в острый период), и постараться сделать все, чтобы наладить отношения с мужем.

(Логикой автор называет то, чему она научилась у меня в блоге. Однако знания из блога не помогают снять корону Победителя, если вы не хотите ее снимать, если вы себе кажетесь в ней сильными и дерзкими)

Я знаю, что я скоро на расстоянии все переоценю и, конечно, очень сильно пожалею, если сейчас не приду в себя. Но не могу избавиться от мысли, что во мне говорит паника и жадность, что муж мог бы быть счастлив без меня, найдя себе кого-то другого.

(Муж мог бы быть счастлив, если бы не женился на авторе. Но сейчас у него и автора двое детей. А автор как чумазая эгоистка размышляет, как он будет счастлив, потеряв семью)

Что я видимо недостаточно люблю его, чтобы дать ему полноценный брак без таких сильных стрессов. Что причина на самом деле не в этой влюбленности, а в моем неумении влюбиться в собственного мужа.

(Автор считает, что быть порядочным человеком можно только благодаря сексуальному влечению. Она так засиделась в декрете, что деградировала)

И история может повториться и в другой ситуации и с другими лицами. Это очень несправедливо. Я на этот раз ничего не отрицала, взяла вину на себя и только прошу его остыть и принять взвешенное решение. Какое, я и сама не знаю…

(Вот здесь – самое плохое. У автора косяк перед мужем и вот как она пытается компенсировать косяк тройным косяком. Она “не отрицает”, то есть нахально согласилась, что да, у нее любовник, “взяла вину на себя”, то есть нагло заявила о связи на стороне, а дальше она сверху предложила мужу “остыть” и “принять решение”, дав понять, что ей все равно. Вот это тройной косяк и он куда хуже, чем переписка с любовником. Понятно почему?)

Как помочь мужу пережить этот стресс.. И как вернуться в красное поле, я судя по всему вылетела со всех сторон из него.

(Автор, вам нужно думать не о красном поле, а как не оказаться в яме помойной лет на пять. И не мужу помогать пережить этот стресс, а себя спасать. Обратитесь к психиатру, пусть выпишет вам успокоительные препараты, лучше на основе магния и брома, это позволит притормозить ваше разбушевавшееся либидо и жажду романтических приключений. Иначе вы как под наркотиками в море по колено)

ПС: по поводу собственной работы у меня обычно все в порядке. До детей у меня была достаточно хорошая карьера, в первом декрете пришлось сменить сферу деятельности, и заняться бизнесом. Был период становления, но все наладилось. Перед второй беременностью мы запланировали переезд, я продала компанию, так что полноценно работать я начала только полгода назад, после адаптации и организации быта здесь. Зарабатываю я пока мало, так что материально обеспечивает почти все муж, точнее деятельность его компании в моем родном городе, но это должно наладится в течение года.

(Не муж обеспечивает, а “деятельность его компании”. Так она обесценивать пытается вложения мужа)

Ну и я достаточно симпатичная, хотя сейчас сильно похудела, не могу есть, начала снова курить.

(Это постдекретный взрыв либидо из-за дыры в работе и кризиса среднего возраста. Это надо медикаментозно лечить, иначе ни есть нормально нельзя, ни спать, ни принимать трезвые решения. А никотин – это стимулятор, который будоражит еще сильней)