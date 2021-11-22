Гинцбург: Привитый от COVID дополнительно назальной вакциной не будет переносчиком

Привитый от COVID дополнительно назальной вакциной не будет переносчиком вируса, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он пояснил, что использование назальной вакцины поставит еще один барьер для проникновения коронавируса в организм. «Тем самым, мы не только дополнительно обезопасим себя, но, по всей видимости… у таких людей, по всей видимости, которые будут интерназально вакцинированы, будет создан стерильный иммунитет. Что это значит? Это значит, что вакцинированный человек не будет переносчиком данного возбудителя», – приводит его слова РИА «Новости».

По словам Гинцбурга, пока нельзя гарантировать, что у вакцинированного не оседает вирус в носоглотке и на гландах.

Ранее Гинцбург заявил, что побочных эффектов у назальной вакцины от новой коронавирусной инфекции нет.