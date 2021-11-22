 

В Марий Эл арестовали обвиняемого в убийстве младенца

22.11.2021, 20:40, Новости дня
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В Медведевском районе Республики Марий Эл мужчину, обвиняемого в убийстве десятимесячного младенца, отправили под стражу, информирует СК РФ

«Родители десятимесячного ребенка 21 ноября 2021 года оставили его с бабушкой и ее сожителем в квартире последних в Медведевском районе Республики Марий Эл. Ночью мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес мальчику удары кулаками в область головы, шеи и туловища. От полученных повреждений младенец скончался», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В пресс-службе добавили, что по ходатайству следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл судом 49-летнему мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в Тульской области пьяный местный житель «выстрелил из ружья в 42-х летнюю женщину, которая шла по улице с дочерью 2,5 лет на руках». Ребенок, получивший «ранение головы», умер на месте, женщина госпитализирована.



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