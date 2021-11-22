При диабете может развиваться эректильная дисфункция

Проблемы с мужским здоровьем могут сигнализировать о диабете. При этом заболевании может развиться эректильная дисфункция.

Диабет второго типа характеризируется различными симптомами, при этом можно заметить поражения различных органов человеческого организма и даже полового члена. Ученые выяснили, что примерно 75% мужчин, страдающих от диабета, сталкиваются с проблемами сексуального характера.

В Урологическом институте Брэди провели множество исследований для анализа связи между количеством сахара в крови и эректильной дисфункцией. Эксперты обнаружили, что у диабетиков нарушаются цепи реакций, при правильном течении которых достигается и удерживается эрекция. При увеличенном количестве сахара нарушается работа фермента, который расширяет сосуды и стимулирует половой член. Также при диабете часто замечают сниженный уровень тестостерона и повреждение нервов мужского органа. В итоге у больных диабетом одним из симптомов может быть эректильная дисфункция или снижение полового влечения.

Источник: ufacitynews.ru