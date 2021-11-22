 

Мнение: Когда Россия нападет на Украину?

22.11.2021, 20:02, Разное
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В начале 2022 года порядка ста батальонно-тактических групп (БТГ) российской армии численностью до 100 тысяч человек вторгнуться на территорию Украины и развернут наступление по трем направлениям — из центральной России, Крыма и Беларуси. Вторжение БТГ будет поддержано с воздуха. Готовясь к наступлению,  в российскую армию уже призвали десятки тысяч резервистов «в масштабах, беспрецедентных за весь постсоветский период».

Это не начало романа-утопии и не сценарий фильма-фентези. Это Bloomberg написал. Написал о подготовке России к вторжению в Украину. Мол, США поделились разведданными со своими европейскими союзниками о передислокации российских войск и артиллерии к российско-украинской границе.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже ответил изданию Bloomberg: «Идет целенаправленная информационная кампания. Для таких вбросов используется, скажем так, в качестве трубы, Bloomberg, это действительно так, это мы тоже фиксируем. Некоторые американские газеты активно в этом участвуют. Это нагнетание напряженности».

Зачем США нагнетать напряженность? Может, все-таки дыма без огня не бывает? И война неизбежна? Или идет нагнетание, чтобы потом, смахнув пот со лба, Байден сообщит миру, что ему «удалось остановить кровопролитие», «я  убедил Путина не начинать войну с Украиной»?

Картинка отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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