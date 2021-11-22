Роскомнадзор назвал зарубежные IT-компании, которым необходимо открыть филиалы в России

Роскомнадзор опубликовал перечень иностранных интернет-компаний, которые должны открыть представительства в России, среди которых Google, Apple, Meta Platforms, Twitter.

Перечень таких компаний опубликован на официальном сайте Роскомнадзора, в него включены 13 иностранных компаний, владеющих 22 информационными ресурсами.

«Кроме требования об учреждении с 1 января 2022 года филиала/представительства/российского юридического лица на иностранных лиц Законом возлагается целый ряд обязанностей. Так, они должны разместить на своем сайте электронную форму обратной связи с российскими пользователями, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для взаимодействия с органами власти, установить на информационном ресурсе рекомендованный счетчик посещаемости, также иностранные лица обязаны ограничивать доступ к информации, нарушающей российское законодательство», – указали в Роскомнадзоре.

В перечень вошли: Google, Apple, Meta Platforms, Тwitter, TikTok Pte. Ltd, Telegram Messenger, Zoom Video Communications, Likeme Pte.ltd, Viber Media, Discord, Pinterest, Spotify AB, Twitch Interactive.

Напомним, в июле президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому крупные зарубежные IT-компании должны открывать филиалы или представительства на территории России.

Владельцы интернет-ресурсов, суточная аудитория которых превышает 500 тыс. российских пользователей, должны будут с 1 января 2022 года создать филиалы, открыть представительства или учредить юридические лица в России, которые будут «в полном объеме представлять интересы головных компаний».