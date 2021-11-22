Газпром уведомил Молдавию об отключении газа через 48 часов

Газпром подписал контракт с Молдавией при условии 100% оплаты текущих платежей за газ, компания уведомила молдавскую сторону, что через 48 часов прекратит поставки ей газа, если не получит приходившийся на 22 ноября платеж, сообщил представитель Газпрома Сергей Куприянов в эфире телеканала «Россия 24».

В компании заявили, что крайне разочарованы невыполнением Молдавией обязательств.

«Имея в виду сложную, весьма сложную ситуацию в экономическом и финансовом положении Молдовы, руководствуясь стремлением сохранить для Молдовы возможности выплаты ее долговых обязательств в отношении Газпрома, а также позицию президента России, к которому молдавская сторона неоднократно обращалась за содействием, Газпромом было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но с существенным и важным пунктом: Молдавия в срок осуществляет сто процентов текущих платежей за газ», – приводит РИА «Новости» слова Куприянова.

«Очередной срок текущих платежей – сегодня 22 ноября. Платежа нет. В связи с этим сегодня «Газпром» в соответствии с контрактом уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов поставки газа в Молдову будут остановлены», – добавил он.

Напомним, с 1 ноября российский газ стал поступать в Молдавию по новому контракту, согласно которому стоимость топлива для республики ежемесячно пересматривается.

При этом Молдавия оплатила Газпрому долг за поставки газа в сентябре. В Молдавии также заявили о праве на пересмотр контракта с Газпромом в следующем году.

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