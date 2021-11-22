Жители Техаса захотели видеть губернатором актера Мэтью Макконахи

Жители американского штата Техас выразили желание проголосовать за голливудского актера Мэтью Макконахи в случае выдвижения его кандидатуры на пост губернатора, информирует Hollywood Reporter.

Согласно опросу, 44% техасцев отдадут свое предпочтение актеру, в то время как действующий губернатор от республиканцев Грег Эббот получил всего 35% гипотетических голосов, передает телеканала «Звезда». Отмечается, что Макконахи допустил возможность своего участия в предвыборной гонке, однако не уверен, сможет ли «принести реальную пользу» Техасу.

Аналитики считают, что у актера есть большие шансы стать губернатором из-за своей популярности. Предполагается, что артист может выдвинуться как демократ или независимый кандидат, при этом, если он выдвинется республиканцем, то скорее всего он проиграет Эбботу.

Ранее актер и спецпредставитель МИД по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал заявил, что с удовольствием стал бы губернатором Приморья.