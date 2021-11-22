 

Употребление сладких напитков может вызвать преждевременное старение мозга

22.11.2021, 19:38, Разное
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Ученые доказали влияние сладких напитков на мозг человека. Их употребление вызывает деменцию.
Напитки с большим содержанием сахара очень популярны по всему миру, но при этом достаточно вредны для здоровья человека. Ученые доказали, что употребление некоторых продуктов в пищу напрямую связано с функциями мозга.

Исследователи из Бостонского университета во главе с неврологом Судха Сешадри провели эксперимент, в котором изучалось влияние сладкой воды на когнитивные способности человека. Четыре тысячи добровольцев рассказали, какое количество вредных напитков они употребляют каждый день, их попросили продолжать это делать на протяжении всего эксперимента. После долгих наблюдений и тщательного изучения результатов исследователи выяснили, что от поглощения сахарной жидкости у человека сильно страдает память. Помимо ухудшения общего состояния организма, замечено уменьшение объема головного мозга, что в итоге может привести к преждевременному старению и ранней деменции.

Во время эксперимента люди употребляли сладкие напитки и выполняли различные тесты для оценки памяти и когнитивных функций мозга. Ухудшение способностей мозга связывают с уменьшением префронтальной коры, которое происходит от влияния сахара. Ученые пришли к выводу, что употребление сладких напитков более двух раз в день ускоряет старение нервных клеток на 11 лет.

Источник: www.medikforum.ru



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