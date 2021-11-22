 

В Одессе пьяный водитель, пытаясь сбежать от полиции, протаранил три припаркованных автомобиля

22.11.2021, 19:30, Новости дня
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На проспекте Шевченко патрульные заметили автомобиль Toyota, нарушивший правила дорожного движения. Водитель машины на требования остановиться не отреагировал и попытался скрыться.

“Во время преследования на улице Маршала Говорова нарушитель не справился с управлением, совершил дорожно-транспортное происшествие с тремя припаркованными автомобилями и пытался покинуть место происшествия”, – говорится в сообщении.

Полицейские догнали и задержали водителя. Во время освидетельствования оказалось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Ему 24 года.

Патрульные составили на задержанного протоколы по ст. 122-2 (невыполнение требований об остановке), ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств) и ст. 130 (управление транспортными средствами в состоянии опьянения) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Всего на протяжении выходных патрульные в Одесской области обнаружили 40 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения.

https://www.facebook.com/odesapolice/posts/4686482421411966

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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