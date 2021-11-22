Экс-возлюбленная Владимира Кличко похвасталась отдыхом на Таити

“Идеальный день на Таити, чтобы раскачать себя новую”, – подписала фото актриса.

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Публикация от Hayden Panettiere (@haydenpanettiere)

Контекст:

Кличко и Панеттьери встречались с 2009 года, их помолвка состоялась в 2013 году. В декабре 2014-го у них родилась дочь Кайя Евдокия Кличко. В августе 2018 года стало известно, что Кличко и Панеттьери расстались.

По словам старшего брата Владимира Кличко, киевского мэра Виталия Кличко, его племянница живет вместе со своей бабушкой по отцовской линии.

В июле 2021 года стало известно, что Панеттьери возобновила отношения со своим прежним возлюбленным Брайаном Хикерсоном, который вышел из тюрьмы спустя 45 дней после заключения за многократное избиение актрисы.

Владимир Кличко свою личную жизнь не афиширует.

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