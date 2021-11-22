Журналист Цыхоль сообщил о войне между Польшей и Белоруссией: Выиграет Лукашенко

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22.11.2021, 19:22, Разное
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В интервью “Комсомольской правде” польский журналист рассказал о том, что внешней политики Польши не существует, у Варшавы десятки фронтов борьбы. По словам Цыхоля, на его родине Россию и Белоруссию считают главными врагами. Также поляки хотят владеть землями, которые принадлежат Литве, и управлять Украиной, добавил эксперт.

Цыхоль также прокомментировал недавнее выступление заместителя председателя Совета Министров Польши Ярослава Качиньского на пресс-конференции. Политик заявил, что число военнослужащих в польской армии увеличится до 300 тысяч человек. Как рассказал журналист, тогда осмелилась задать вопрос его коллега. Она лишь поинтересовалась, во сколько это обойдется, но ее заподозрили в защите интересов врагов. “Я испугался: они с ума сошли!”, – сказал эксперт.

Говоря об отношениях Минска и Варшавы, Цыхоль объяснил неприязнь поляков к Александру Лукашенко. Журналист отметил, что белорусский лидер показал миру реальное положение вещей в соседней стране. Мол, другие страны увидели совершенно другую Польшу.

“Мы начали эту войну с Белоруссией, а выигрывает ее Лукашенко”, – сказал Цыхоль.

Напомним, отношения Белоруссии и Польши еще больше испортились из-за миграционного кризиса. Недавно Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не хочет никаких противостояний и всячески избегает обострения конфликта.



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