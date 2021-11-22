Мнение: Четыре ящика свободы

И вот – окончание той же статьи о Риттенхаусе, где автор поднимается до обобщений, а заодно рассказывает про теорию о “четырех ящиках свободы” (которую лично я, к примеру, никогда не слышал). Можно почитать, а заодно и подумать, какие из этих “ящиков” имеются у нас в России, в нашем распоряжении. Размышление будет весьма и весьма неутешительным…

“Происходящее прямо на глазах резкое полевение всех институтов — результат не тайного плана, а обычного конформизма. Большинство людей, особенно когда эти люди начальники, не готовы жертвовать своей шкурой в борьбе с радикалами. Они предпочитают приспособиться. Выбирая между спокойной службой и камнем в окно, большинство всегда выберет первое и встанет на службу “прогресса”. И навяжет эту “прогрессивную” идеологию подчинённым, чтобы избежать лишних проблем. А тех подчинённых, кто не захочет служить “прогрессу”, уволит. Как уволили, за 10 месяцев до выхода на пенсию, вирджинского полицейского Уильяма Келли, пожертвовавшего 25 долларов в фонд защиты Кайла Риттенхауса. Его уволили с формулировкой “подорвал веру в полицию”. При этом его начальник Лэрри Бун в мае 2020 года принял участие в демонстрации BLM — в рабочее время и в служебной форме. Наказывать его за это никто, разумеется, и не подумал.

Два последних ящика

Когда институты разрушены или захвачены, оказать сопротивление революции может только Вандея. Обычные люди, которые не хотят, чтобы столичные радикалы заставляли их плясать под свою дудку и отнимали у них всё дорогое, от имущества до детей.

Одним из центров контрреволюции в Америке сейчас стали родители, не желающие разрешать школам навязывать им детям “критическую расовую теорию”. ФБР уже по сути объявила этих родителей “внутренними террористами”. Но об этом как-нибудь в другой раз.

В США есть концепция “Четырёх ящиков свободы”, на которых держится американская демократия и права граждан. Одним из отцов этой концепции считается живший в середине 19 века Фредерик Дуглас, беглый раб и борец за права чернокожих и женщин.

Вот эти ящики:

Soap Box — ящик из под мыла, импровизированный постамент, который в 19 веке использовали ораторы. Он символизирует свободу слова.

Ballot Box — ящик для бюллетеней или урна для голосования. Он символизирует демократию, свободу выбирать власти.

Jury Box — скамья присяжных. Она символизирует право оправдывать несправедливо осуждённых.

Ammo Box — ящик для патронов. Он символизирует право сопротивляться тирании с оружием в руках.

Ящики принято называть именно в этом порядке, потому что именно в этом порядке исчезают слова и свободы. Сначала исчезает свобода слова, потом — свобода выбирать себе власть, затем —справедливый суд и, наконец, возможность самозащиты.

Первый ящик в Америке уже основательно сломался. Сегодня без соцсетей тебя не услышат, а соцсети активно и последовательно затыкают рот всем, кто возражает против новой прогрессивной повестки. Банили они и тех, кто поддерживал Риттенхауса. И не только соцсети. Из крупных газет изгоняют неудобных колумнистов, из университетов — недостаточно левых профессоров. Группы агрессивных активистов срывают лекции общественных фигур, часто нападая на них с кулаками. Откровенные высказывания стали откровенно опасными. Люди всё чаще предпочитают молчать.

Многие справа уверены в том, что сломан и второй ящик. Во время опроса в начале ноября 68% сторонников республиканцев сказали, что на президентских выборах 2020 года были серьёзные фальсификации. Только 36% из них считают выборы в Америке честными. Среди независимых избирателей выборы считают честными 60% — это, конечно, больше половины, но всё равно очень мало. В целом по Америке в честность выборов верит только 58% граждан.

Остаются два последних ящика — Jury Box, суд присяжных, в которых приговор выносит не назначенный сверху небожитель-судья, а твои сограждане, такие же обычные люди, способные влезть в твою шкуру. И Ammo Box, право на самооборону”.

https://hyperbolea.substack.com/p/rittenhousedefense

Строго говоря, у нас в России нет на данный момент НИ ОДНОГО из этих “ящиков”.