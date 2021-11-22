Ученые рассказали о вероятных последствиях пожаров в Арктике

Такие стихийные бедствия, как масштабные пожары в Арктике, могут перечеркнуть результаты ранее принятых экологических программ. Данный вывод следует из заявления группы ученых, проводивших исследование данной проблемы.

Представители науки из США, Нидерландов и РФ решили рассчитать, какое количество углекислого газа потенциально может попасть в атмосферу в результате масштабных арктических пожаров. Они отметили, что такие пожары часто происходят на огромных территориях, занятых торфяниками.

Пока разные страны и международные организации добиваются того, чтобы меньше дымили трубы заводов и автомобилей, там существует реальная проблема. Если начнет гореть Арктика, все программы по сокращению техногенных выбросов СО2 окажутся никчемными, так как концентрация парниковых газов в атмосфере все равно продолжит расти.