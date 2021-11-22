 

Каждый четвертый житель РФ боится, что за ним следят

22.11.2021, 19:04, Новости дня
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Неутешительные результаты об общественных настроениях показало недавнее исследование, проведенное представителями «Лаборатории Касперского». Более четверти россиян (28%) предполагают, что за ними могут следить в киберпространстве.

Самое интересное, что подозрения падают в основном вовсе не на киберпреступников или спецслужбы. Как правило, россияне опасаются, что слежку за ними установят их же собственные друзья или близкие родственники, которым почему-то интересно, что они там просматривают в Интернете и т.д.

Насколько безосновательны такие подозрения? Оказывается, не совсем они беспочвенны. Ведь только 57% респондентов ответили, что слежка – это недопустимо. Получается, что почти половина не видит в этом ничего особенно страшного.



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