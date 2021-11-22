 

Путин заявил премьеру Италии об отказе Киева выполнять Минские соглашения

22.11.2021, 18:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент РФ Владимир Путин в разговоре с премьером Италии Марио Драги подчеркнул, что Киев отказывается от выполнения Минских соглашений и «нормандских» договоренностей, информирует пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин подчеркнул, что Киев по-прежнему упорно отказывается от выполнения Минских соглашений и достигнутых в «нормандском» формате договоренностей», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Путин заявил, что провокационные шаги Киева по намеренному обострению ситуации в Донбассе вызывают озабоченность.

«Особую озабоченность вызывают провокационные шаги украинской стороны по намеренному обострению ситуации в Донбассе, в том числе применение запрещенных минским комплексом мер вооружений», – сообщили в пресс-службе.

Также Путин и Драги отметили целесообразность налаживания взаимодействия ЕС с Минском для урегулирования миграционного кризиса.

«С обеих сторон отмечена целесообразность налаживания на практике взаимодействия Евросоюза с Минском для скорейшего урегулирования кризиса в соответствии с нормами гуманитарного права – о чем шла речь в ходе недавних телефонных контактов президента Белоруссии Александра Лукашенко с исполняющей обязанности федерального канцлера Германии Ангелой Меркель», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Драги обсудил по телефону с Путиным ситуацию на Украине и на границе Польши и Белоруссии.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.08 / Бывшие инженеры SpaceX работают над первым коммерческим электрокатером

13.11 / В Британии заявили о нежелании нормализовать отношения с Россией

19.06 / Microsoft лишает драйверов «седьмую» операционку

25.09 / Welt am Sonntag – Меркель не задавала направление, а следовала духу времени

09.11 / Евросоюз официально исключил Украину из “зеленого списка” путешествий. Решение об ограничениях для вакцинированных будут принимать страны ЕС

26.09 / Армия: Россия показала Турции, кто является хозяином на Кавказе

20.06 / Глава МИД Норвегии – учения НАТО в Арктике «компенсируют асимметрию» по отношению к России

22.09 / В машину Шефира выпустили 18 пуль – прокуратура

22.12 / CNN – США отправили в Персидский залив атомную подлодку на фоне обострения отношений с Ираном

12.02 / Каталония призвала одобрить «Спутник V» для применения в ЕС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика