Путин заявил премьеру Италии об отказе Киева выполнять Минские соглашения

Президент РФ Владимир Путин в разговоре с премьером Италии Марио Драги подчеркнул, что Киев отказывается от выполнения Минских соглашений и «нормандских» договоренностей, информирует пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин подчеркнул, что Киев по-прежнему упорно отказывается от выполнения Минских соглашений и достигнутых в «нормандском» формате договоренностей», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Путин заявил, что провокационные шаги Киева по намеренному обострению ситуации в Донбассе вызывают озабоченность.

«Особую озабоченность вызывают провокационные шаги украинской стороны по намеренному обострению ситуации в Донбассе, в том числе применение запрещенных минским комплексом мер вооружений», – сообщили в пресс-службе.

Также Путин и Драги отметили целесообразность налаживания взаимодействия ЕС с Минском для урегулирования миграционного кризиса.

«С обеих сторон отмечена целесообразность налаживания на практике взаимодействия Евросоюза с Минском для скорейшего урегулирования кризиса в соответствии с нормами гуманитарного права – о чем шла речь в ходе недавних телефонных контактов президента Белоруссии Александра Лукашенко с исполняющей обязанности федерального канцлера Германии Ангелой Меркель», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Драги обсудил по телефону с Путиным ситуацию на Украине и на границе Польши и Белоруссии.