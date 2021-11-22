 

Губернатор Подмосковья призвал улучшить условия проживания мигрантов

22.11.2021, 18:50, Новости дня
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Глава Московской области Андрей Воробьев призвал улучшить жилищные условия мигрантов, работающих на территории Подмосковья, чтобы люди «жили цивилизованно».

По словам губернатора, те, кто ведут бизнес и привлекают иностранную рабочую силу, должны обеспечивать комфортные и безопасные условия проживания.

«Я прошу провести соответствующую работу, чтобы… люди, приезжающие из других стран и регионов, жили не в «резиновых» квартирах, а цивилизовано», – цитирует РИА «Новости» Воробьева.

Он также заявил, что предстоит большая работа, которая потребует дополнительных инвестиций, но вопросы безопасности и комфорта жителей региона должны быть в приоритете.

Напомним, власти Москвы готовят план по восполнению нехватки рабочих на стройках без привлечения мигрантов.

Руководитель московского бюро Международной организации по миграции – Агентства ООН по миграции Абдусаттор Эсоев заявил, что ничего плохого в отказе Москвы от труда мигрантов на стройках нет, однако подобное решение в условиях пандемии вряд ли возможно.



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