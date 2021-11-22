 

Депутат Европарламента признан виновным в сексуальных домогательствах

22.11.2021, 18:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Апелляционный суд Швеции признал виновным члена Европарламента и партии Шведские демократы Петера Лундгрена в сексуальных домогательствах. Мужчина обязан выплатить штраф в размере 60-дневных заработков, информирует ведомство.

В октябре окружной суд города Йончёппинг оправдал Лундгрена по этому же обвинению из-за недостаточного количества доказательств, писала газета  Aftonbladet.

«Апелляционный суд признал мужчину виновным в сексуальных домогательствах и определил наказание в виде уплаты 60 дневных заработков», – передает РИА «Новости» со ссылкой на релиз.

Инцидент произошел в марте 2018 года. Сообщалось, что Петер Лундгрен коснулся груди своей коллеги по партии Шведские демократы. Фамилия пострадавшей не сообщалась. Суд пришел к выводу, что член Европарламента совершил действие против воли женщины.

Ранее сообщалось, что преподаватель, народный артист Украины, звезда фильма «В бой идут одни старики» Владимир Талашко уволился из университета, где преподавал, из-за обвинений в домогательствах к студенткам. Бывшие учащиеся вуза обвинили педагога в сексуальных домогательствах. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.08 / Fox – власти ЕС зафиксировали рост нелегальной миграции на 59%

05.08 / Насыщенность нашей атмосферы кислородом связывают с продолжительностью суток

24.06 / В Украине каждые три минуты происходит ДТП – МВД

28.06 / Главный тренер самарского ФК «Крылья Советов» покинул пост

25.02 / В Воронеже испытали камеру двигателя для ракеты «Союз-5»

19.08 / Xiaomi выпустила настольный ПК с прозрачной панелью

18.11 / Путин предостерег губернаторов от «благостных отчетов»

12.07 / “Все, сухой закон у Светланы закончился”. Loboda показала, как проводит время с бокалом

04.08 / Минобороны Литвы назвало историю с погибшим мигрантом провокацией Минска

27.06 / Главный санитарный врач Украины хочет стать президентом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика