Депутат Европарламента признан виновным в сексуальных домогательствах

Апелляционный суд Швеции признал виновным члена Европарламента и партии Шведские демократы Петера Лундгрена в сексуальных домогательствах. Мужчина обязан выплатить штраф в размере 60-дневных заработков, информирует ведомство.

В октябре окружной суд города Йончёппинг оправдал Лундгрена по этому же обвинению из-за недостаточного количества доказательств, писала газета Aftonbladet.

«Апелляционный суд признал мужчину виновным в сексуальных домогательствах и определил наказание в виде уплаты 60 дневных заработков», – передает РИА «Новости» со ссылкой на релиз.

Инцидент произошел в марте 2018 года. Сообщалось, что Петер Лундгрен коснулся груди своей коллеги по партии Шведские демократы. Фамилия пострадавшей не сообщалась. Суд пришел к выводу, что член Европарламента совершил действие против воли женщины.

Ранее сообщалось, что преподаватель, народный артист Украины, звезда фильма «В бой идут одни старики» Владимир Талашко уволился из университета, где преподавал, из-за обвинений в домогательствах к студенткам. Бывшие учащиеся вуза обвинили педагога в сексуальных домогательствах.