 

Винник отменил два ближайших концерта по состоянию здоровья. Артист заявил, что не может выйти на сцену

22.11.2021, 18:36, Новости дня
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В публикации отмечается, что выступления артиста состоятся весной 2022 года. 

“Мы до последнего делали все возможное, чтобы наши встречи прошли. Но, к сожалению, на сегодняшний день состояние моего здоровья не позволяет выйти на сцену. Надеюсь на ваше понимание и искренне благодарен за вашу безграничную любовь”, – написал артист. 

Винник не уточнил, что стало причиной проблем со здоровьем.

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Публикация от Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk)

Контекст:

Олег Винник родился в Вербовке Черкасской области, жил также в Чернобаевском районе и Жашкове.

Винник получил известность в Германии, Австрии и Швейцарии как исполнитель главных ролей в популярных мюзиклах под сценическим именем Olegg. В 2006 году певец сосредоточился на карьере эстрадного артиста в Украине. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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