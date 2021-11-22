Шуфутинский после гастролей в Крыму анонсировал концерт в Киеве. В ГПСУ сообщили, что готовы “встретить” артиста

Стоимость доступных на момент написания заметки билетов – от 590 до 5990 грн. Концерт отмечен как “сверхпопулярное событие”.

Украинские пограничники готовы соответственно “встретить” артиста, сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии “Украинской правде”.

“Каждый день Государственная пограничная служба продолжает работу в отношении лиц, незаконно посещавших временно оккупированные территории. Информацию мы собираем как из открытых источников, так и всеми имеющимися способами. Если говорить об украинцах, то это административная ответственность, а в отношении иностранцев – это еще и запрет на въезд в Украину. В случае появления таких людей на границе, в том числе с использованием опережающей информации, что они могли незаконно находиться в Крыму, проводится дополнительная проверка, в результате которой может быть запрещен въезд в Украину, если будут подтверждены факты”, – сказал Демченко.

Он отметил, что в отношении Шуфутинского в открытых источниках достаточно информации о его незаконном посещении временно оккупированной Россией территории.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума весной 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Шуфутинский неоднократно посещал оккупированный Россией Крым, в частности, с гастролями в Симферополе и Севастополе он был в 2019 году, сообщает “Крым.Реалии”.

Из-за поездок в Крым с нарушением украинского законодательства он попал в базу сайта “Миротворец” в 2017 году, но заявлял, что “не парится” из-за этого.

В перечне деятелей культуры, которые несут угрозу нацбезопасности Украины, составляемом Министерством культуры и информационной политики Украины, Шуфутинского по состоянию на 22 ноября нет. В этот список Минкульт вносит в том числе из-за посещения артистами оккупированного Крыма.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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