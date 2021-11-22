Костыря: Власти открывают школы, когда новых больных и смертей втрое больше, чем когда их закрывали на карантин. Где логика?

Ковидная непоследовательность правительства и местных властей.

Правительство и местные власти демонстрируют крайне странную и непоследовательную политику борьбы с эпидемией коронавируса в Украине. Достаточно взглянуть на статистику новых случаев и количество умерших, чтобы понять, что правительство действует совершенно непоследовательно, когда закрывает школы и переводит обучение на дистанционную форму, а затем внезапно на пике эпидемии рекомендует всем начать очное обучение в школах.

Например, 22 октября этого года, когда было принято решение о каникулах и последующем дистанционном обучении в школах, количество новых случаев COVID-19 достигло цифры 23 229, а количество смертей – 483. На этой неделе Украина все еще находится на пике распространения коронавируса и новых случаев заболевания COVID-19. За 17 ноября в Украине зарегистрировано 20 591 новых случаев COVID-19, а количество умерших почти вдвое превышает показатель смертей, когда принимали решения о закрытии школ и дистанционном обучении – 752 летальных случая.

Еще абсурднее выглядит ситуация в Киеве. Городские власти приняли решение начать учебный процесс в школах в обычном режиме. В то время, когда количество новых случаев и смертей в три раза превышает показатели, при которых местные власти столицы закрывали школы на карантин. Чтобы не быть многословной, вот вам цифры: 22 октября в Киеве 631 новый случай и 15 смертей, а 17 ноября в Киеве – 1483 новых случая и 43 смерти, и что важно Киев – лидер среди распространения заболевания COVID-19. Однако статистические данные не мешают властям Киева принимать решение о возобновлении очного обучения в школах. У меня вопрос, где логика таких решений: открывать школы, когда количество новых больных и смертей втрое превышает показатели периода, при которых школы закрывали на карантин?

Позиция правительства – если невакцинированные учителя отстранены от работы, то можно считать, что 100% учителей вакцинированы и потому можно возобновлять работу школ в обычном режиме. А как же тогда воспринимать информацию, что многие дети болеют новым штаммом “Дельта” и даже несколько детей госпитализированы? Следует понимать, что дети не только болеют, в условиях обычного обучения они будут распространять вирус среди сверстников, а те, в свою очередь, будут нести вирус своим родным. И именно поэтому в школах продлили каникулы и вводили онлайн-обучение несколько недель назад. Если же следовать логике власти и на пике эпидемии снова возобновить очное обучение в школах, то в этом случае мы можем получить не плато заболевания, как уверяет нас Министерство здравоохранения, а новый рост числа больных COVID-19.

Что касается других учебных заведений – предвысшего, высшего и последипломного образования, то им рекомендовали пойти на дистанционное обучение до 15 ноября и больше никаких рекомендаций не поступало. Университеты же сегодня имеют определенную автономию по поводу того, как проводить обучение: в онлайн- или оффлайн-режиме. Возможно, это поможет им избежать распространения COVID-19 среди студентов, чем если бы они прислушались к последним “рекомендациям” чиновников или местных властей.

Источник: “ГОРДОН”

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