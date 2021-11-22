“Мои глаза попали в рай”, “Нежность”. Экс-участница “ВИА Гры” Миша Романова позировала топлес с венком на голове

Артистка позирует в кадре топлес повернувшись лицом к объективу.

“Мои глаза попали в рай”, – отреагировали на фото пользователи сети.

“Как приятно посмотреть на фото без вульгарности! Красиво очень”, – оценили снимок поклонники.

“Нежность”, – написали фолловеры.

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Публикация от Misha Romanova (@misharomanova)

Контекст:

Певица Миша Романова (настоящее имя Наталья Могиленец) родилась в Херсоне в 1993 году. Она стала участницей группы “ВИА Гра” в 2013 году после победы на проекте “Хочу к Меладзе”. Артистка покинула коллектив в начале 2018-го. Сейчас певица выступает сольно.

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