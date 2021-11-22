 

“Мои глаза попали в рай”, “Нежность”. Экс-участница “ВИА Гры” Миша Романова позировала топлес с венком на голове

22.11.2021, 18:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Артистка позирует в кадре топлес повернувшись лицом к объективу.

“Мои глаза попали в рай”, – отреагировали на фото пользователи сети.

“Как приятно посмотреть на фото без вульгарности! Красиво очень”, – оценили снимок поклонники.

“Нежность”, – написали фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Misha Romanova (@misharomanova)

Контекст:

Певица Миша Романова (настоящее имя Наталья Могиленец) родилась в Херсоне в 1993 году. Она стала участницей группы “ВИА Гра” в 2013 году после победы на проекте “Хочу к Меладзе”. Артистка покинула коллектив в начале 2018-го. Сейчас певица выступает сольно.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.03 / Le Figaro – несмотря на пандемию и кризис, гонка вооружений продолжается

27.12 / Волгоградская область перешла на московское время

22.03 / В Исландии извержение вулкана сняли с вертолета и дронов. Видео

03.07 / Оптовая цена на электроэнергию достигла исторического минимума – СМИ

05.09 / Стало известно о поставках процессоров Snapdragon для компании Huawei

17.09 / В Махачкале госпитализировали 30 человек с подозрением на кишечную инфекцию

30.04 / Немецкий депутат предложил вернуть герою ВОВ Масалову почетное гражданство Берлина

28.06 / Помпео потребовал от Пекина не считать Южно-Китайское море «своей империей»

29.04 / Суд отказался смягчать меру пресечения для Семенченко

14.08 / Против адвокатов Сафронова возбудили дисциплинарные производства

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика