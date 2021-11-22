 

Украинец в Польше нашел больше тысячи евро и сдал в полицию

22.11.2021, 18:36, Новости дня
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В полиции рассказали, что украинец обратил внимание на светящееся сообщение на экране банкомата: “Забери деньги”. Как оказалось, банкомат выплатил деньги, но кто-то забыл их забрать. Мужчина отправился с деньгами в полицию.

Спустя несколько часов в отделение позвонила взволнованная женщина, которая просила о помощи. По ее словам, деньги забыл забрать ее муж.

“Благодаря честности мужчины законный владелец смог вернуть свои деньги”, – заявили в полиции и призвали следовать примеру украинца.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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