 

Прическа, зубы, лишний вес: американцы расстроены изменением внешности партнеров в пандемию

22.11.2021, 18:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News


1
минута

Опрос провели специалисты косметологической компании Advanced Dermatology с участием 1463 мужчин и женщин 18-63 лет, состоящих в браке или партнерстве не меньше года. Исследование проводилось в августе 2021 года, то есть с момента начала эпидемии коронавируса в США на тот момент прошло 1,5 года. Респондентам задали вопрос, насколько изменился внешний вид их партнеров за это время и вызывает ли это недовольство.

Результаты неутешительны: 89% опрошенных сообщили, что их супруг стал выглядеть иначе, а 63% признались, что их очень расстраивают эти изменения. В первую очередь людей беспокоит заметная прибавка в весе близкого человека — об этом заявили 57% респондентов. Треть опрошенных (35%) пожаловались, что кожа на лице их партнера стала менее упругой и начала провисать, 31% заметили морщины. Людей также беспокоит пробившаяся седина (27%), выпадение волос (30%) и потеря мышечной массы (27%) у своих вторых половин.

Большинство участников опроса связывают эти изменения с тем, что их партнеры стали меньше уделять времени и сил своему внешнему виду. Так, 52% сообщили, что их супруг начал одеваться более небрежно, 46% признались, что близкий человек стал пренебрегать элементарной личной гигиеной, вплоть до своевременной чистки зубов, регулярного душа и ухода за волосами.

Депрессия, переедание, боли в спине и другие издержки удаленки

Два года пандемии наглядно показали, что преимущества дистанционной работы сильно преувеличены. 

Читать статью

Все эти факторы неизбежно сказываются на отношениях в паре: 57% респондентов сообщили, что их партнер привлекает их гораздо меньше, чем до пандемии, а 56% стали значительно реже заниматься сексом. Более того, 55% опрошенных начали стесняться внешности своих вторых половин в присутствии других людей.

При этом лишь 52% респондентов напрямую говорили своим партнерам о необходимости заняться своим внешним видом, в то время как все остальные ограничивались только намеками.

«Мы надеемся, что люди будут чуткими и конструктивными в общении друг с другом, ведь речь идет об очень тяжелых временах», — сообщили авторы исследования.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.12 / Мнение: Создатель или перекупщик? Наушники CGPods Вадима Бокова из Тюмени

22.09 / Соболезнования Кремлю в связи с блистательной победой

04.11 / «Грузина» снять, «Мужа» вернуть

14.09 / Мнение: Южная Корея испытала БР с подлодки, но место в “элитном клубе” уже занято

08.10 / Джон Ди – агент 007 и «Книга мертвых»

25.07 / Личное: На нормальное море!

12.06 / Жители города Кага-Бандоро в ЦАР по достоинству оценили фильм «Турист»

01.04 / Сбежавшего от правосудия итальянца-мафиози выдал его кулинарный канал на YouTube

07.06 / Ученые назвали наиболее способствующую заболеваемости своих обладателей группу крови

12.04 / Мурманского священника заподозрили в убийстве собаки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика