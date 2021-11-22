Прическа, зубы, лишний вес: американцы расстроены изменением внешности партнеров в пандемию



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Опрос провели специалисты косметологической компании Advanced Dermatology с участием 1463 мужчин и женщин 18-63 лет, состоящих в браке или партнерстве не меньше года. Исследование проводилось в августе 2021 года, то есть с момента начала эпидемии коронавируса в США на тот момент прошло 1,5 года. Респондентам задали вопрос, насколько изменился внешний вид их партнеров за это время и вызывает ли это недовольство.

Результаты неутешительны: 89% опрошенных сообщили, что их супруг стал выглядеть иначе, а 63% признались, что их очень расстраивают эти изменения. В первую очередь людей беспокоит заметная прибавка в весе близкого человека — об этом заявили 57% респондентов. Треть опрошенных (35%) пожаловались, что кожа на лице их партнера стала менее упругой и начала провисать, 31% заметили морщины. Людей также беспокоит пробившаяся седина (27%), выпадение волос (30%) и потеря мышечной массы (27%) у своих вторых половин.

Большинство участников опроса связывают эти изменения с тем, что их партнеры стали меньше уделять времени и сил своему внешнему виду. Так, 52% сообщили, что их супруг начал одеваться более небрежно, 46% признались, что близкий человек стал пренебрегать элементарной личной гигиеной, вплоть до своевременной чистки зубов, регулярного душа и ухода за волосами.

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Все эти факторы неизбежно сказываются на отношениях в паре: 57% респондентов сообщили, что их партнер привлекает их гораздо меньше, чем до пандемии, а 56% стали значительно реже заниматься сексом. Более того, 55% опрошенных начали стесняться внешности своих вторых половин в присутствии других людей.

При этом лишь 52% респондентов напрямую говорили своим партнерам о необходимости заняться своим внешним видом, в то время как все остальные ограничивались только намеками.

«Мы надеемся, что люди будут чуткими и конструктивными в общении друг с другом, ведь речь идет об очень тяжелых временах», — сообщили авторы исследования.