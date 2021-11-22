Названы сроки начала вакцинации детей от коронавируса в России

Вакцинация детей от коронавирусной инфекции COVID-19 в России может начаться в ближайшие месяцы. Об этом сообщили представители Союза педиатров России.

Источники журналистов в организации сообщили, что первая и вторая стадии клинических испытаний “Спутника М” среди подростков завершились успешно. Решение о начале вакцинации специалисты Минздрава примут на основе анализа результатов этих исследований. В Союзе педиатров России подчеркнули, что вакцинация детей будет исключительно добровольной, сообщает “Радио 1”.