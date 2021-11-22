Компания Huawei начинает продавать подержанные смартфоны

Бывший флагман китайской электронной индустрии Huawei заявил о введении нового сервиса. Отныне компания открывает торговлю подержанными смартфонами.

Однако каждый аппарат пройдет предпродажную подготовку, в процессе которой специалисты оценят состояние гаджета и при необходимости сделают ремонт или обновление отдельных комплектующих.

Как сообщили представители Huawei, смартфоны они намерены покупать у частных пользователей. Однако перед тем, как мобильные устройства нова выставят на продажу, их доведут до такого состояния, при котором аппараты позитивно реагируют на 120 технических тестов. Для ремонта будут использовать только оригинальные запчасти прямо со склада компании.