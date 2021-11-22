 

Компания Intel выпустит дешевую видеокарту для компьютеров

22.11.2021, 18:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В американской компании Intel пообещали до конца первого квартала будущего года выпустить новую недорогую видеокарту, которая будет предназначена для использования в ПК.

Данное устройство отнесено к линейке Arc, пояснят специалисты. По техническим характеристикам его можно сравнивать с начальным уровнем видеокарт GeForce и Radeon.

Объем памяти для настольных ПК составит 6 Гб. Кроме того, производитель намерен представить такого же класса видеокарту и для ноутбуков. Таким образом, можно смягчить последствия острого дефицита на мировом рынке, говорят эксперты. Ведь далеко не каждому пользователю нужна высокая мощность, но сегодня немыслимо собрать электронное устройство вообще без видеоускорителя.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / Политолог оценил вероятность смены формы правления на Украине

04.11 / “За майбутнє” требует пересчитать результаты в Черновцах и в случае выявления фальсификации провести новые местные выборы

16.08 / Привилегии для привитых от COVID-19 граждан в Украине могут ввести после вакцинации половины населения – Минздрав

05.01 / Эксперты пояснили включение Развожаева в список губернаторов «новой волны»

28.04 / Столтенберг: Мы следим за ситуацией и ожидаем, что Россия прекратит наращивание войск в Украине и вокруг нее

12.07 / Более 260 тысяч машин Mazda3 попали под отзыв в США

10.06 / США передадут 500 млн доз вакцин Pfizer/BioNTech 92 странам – Reuters

05.07 / Москвичам рассказали правила поведения при встрече с дикими кабанами

29.07 / При ДТП с автобусом в Москве погиб один человек, семеро пострадали

07.06 / “Колготки – кошмар”. Подписчики Канделаки раскритиковали новый образ ведущей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика