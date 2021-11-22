Компания Intel выпустит дешевую видеокарту для компьютеров

В американской компании Intel пообещали до конца первого квартала будущего года выпустить новую недорогую видеокарту, которая будет предназначена для использования в ПК.

Данное устройство отнесено к линейке Arc, пояснят специалисты. По техническим характеристикам его можно сравнивать с начальным уровнем видеокарт GeForce и Radeon.

Объем памяти для настольных ПК составит 6 Гб. Кроме того, производитель намерен представить такого же класса видеокарту и для ноутбуков. Таким образом, можно смягчить последствия острого дефицита на мировом рынке, говорят эксперты. Ведь далеко не каждому пользователю нужна высокая мощность, но сегодня немыслимо собрать электронное устройство вообще без видеоускорителя.