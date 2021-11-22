 

На 25 ноября назначена презентация смартфонов серии OPPO Reno7

22.11.2021, 18:10, Новости дня
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Компания-производитель электронных устройств OPPO объявила о том, что 25 ноября текущего года состоится масштабная презентация новинок.

В частности, речь идет о представлении линейки смартфонов Reno7, выпущенных под основным брендом. Мероприятие проведут на территории Китая в шесть вечера по местному времени. Разумеется, за данным действом можно будет наблюдать в онлайн-режиме.

В седьмой линейке будет три устройства. Одно относится к базовой модели, другое – Reno7 Pro – к более дорогой версии. Также будет представлена модель Reno7 SE. Отличия, как обычно, будут состоять в объемах оперативной и основной памяти, а также некоторых других техданных. Предполагается наличие «почти быстрой» зарядки.



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