Три двойки отразятся на любви, финансах и здоровье людей: каким будет 2022 год в России

Приближается Новый 2022 год, а это означает, что есть надежда на улучшение жизни к лучшему. Такой вывод можно сделать из прогнозов нумерологов, астрологов, известных предсказателей. Разбираемся, каких перемен ожидать, в каких сферах и каким будет год в России в целом.

Цифра года

Если сложить все цифры 2022 года (то есть три двойки), то получится шестерка. В нумерологии она ассоциируется со смелостью, решительностью, переменами.

Больше всего дивидендов получат те люди, которые любят рисковать. А вот те, которые привыкли к стабильности, размеренности, должны готовиться к сюрпризам. Дела будут идти не так, как изначально планировалось, поэтому нужно всегда иметь в запасе план «Б».

По предсказаниям нумерологов, актуальной останется тема пандемии. Больше всего споров и вопросов будет возникать по поводу вакцинации, лекарств. Человечество будет сосредоточено на том, чтобы победить новые штаммы. В этой сфере к концу года будет наблюдаться большой прогресс.

Для обычных людей год будет относительно спокойным. Он пройдет без особых потрясений. А вот в верхах чиновники будут делить власть, поэтому там будет полно тайн, интриг, сплетен и т.д.

Финансы и работа

Больших успехов могут достичь представители творческих профессий. Но и в других сферах есть шансы преуспеть, если стать генератором идей и не бояться проявлять креатив. Сейчас нужно слушать себя, а не следовать чужим советам.

Шопинг станет для многих отдушиной, однако есть риск потратить больше, чем планировалось.

Любовь, общение

Следует меньше бывать в людных местах, проявлять осторожность в общении с незнакомцами. Это не самый лучший год для поиска второй половинки. Одиноким людям есть смысл заняться саморазвитием и побыть в уединении. Тем, у кого уже есть пара, нужно все свободное время посвящать партнеру, а не друзьям.

Здоровье

Многие будут пребывать на позитиве. Это благоприятно отразится на состоянии здоровья в целом. Шестерка, которая является цифрой года, позволит прийти к внутренней гармонии.

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Прогнозы Ванги

Болгарская провидица предрекала России непростой год. Будут происходить неожиданные события, но если рассматривать их в глобальном плане, то они сулят неплохие перспективы.

Будут разрушены старые союзы, но им на смену придут новые. России, Украине и Беларуси удастся найти компромиссные решения по многим волнующим вопросам.

Люди поймут, что материальные блага – это не главное. Точнее, к ним будет постепенно приходить осознание этой простой истины. Любовь, добро – это то, что должно быть в приоритете. Ванга предсказывала, что в современных реалиях это добро должно быть с кулаками.

Предсказания Нострадамуса

Нострадамус предсказывал большие природные катаклизмы. Они обрушатся преимущественно на территорию Европы и будут связаны с глобальным изменением климата.

Также было изречение о том, что рухнет какая-то большая сила. Ученые не могут сказать, о чем конкретно говорил прорицатель, но есть предположение, что речь может идти об обвале доллара, например. Не исключено, что сдаст свои позиции Китай.

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Что предрекал Вольф Мессинг

Актуальной останется проблема пандемии, а также весьма неоднозначная внешнеполитическая ситуация. Зато ожидаются положительные перемены в социальной сфере.

Бедные и малообеспеченные люди почувствуют большую защиту, поддержку от государства. Положительные перемены ожидаются в системе здравоохранения.

России удастся завоевать авторитет среди стран-партнеров, укрепить деловые отношения. Мессинг не исключал расширение территории нашей страны, но без военного конфликта. Можно предположить объединение с какими-то странами, например с теми государствами, которые входили в состав Советского Союза.

В целом к концу года россияне увидят положительные тенденции во всех сферах жизни.