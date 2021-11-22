 

Лукашенко: Вопрос о президенте Союзного государства на повестке дня не стоит

22.11.2021, 17:56, Новости дня
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос о едином президенте в Союзном государстве никогда не обсуждался, об этом он рассказал корреспонденту Би-би-си Стиву Розенбергу.

«Союз – это два суверенных государства, которые выстраивают этот союз. Когда вы выстраиваете союз с американцами, речи не идет, что у вас когда-то не будет королевы и парламента. Точно так же и мы свой союз, формируя с середины 90-х, четко определились, что это будут две страны (Белоруссия и Россия), которые выстроят союз и он будет мощнее унитарного государства… А вопрос один президент или два президента мы никогда с Путиным не обсуждали, потому что такого вопроса на повестке дня не стоит», – ответил Лукашенко на вопрос о том, будет ли в Союзном государстве один общий президент.

Отрывок интервью Би-би-си публикуется в Telegram-канале «Пул Первого».

Ранее президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего совета Союзного государства утвердили Военную доктрину Союзного государства.



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