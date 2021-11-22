 

Декорации не пострадали во время потопа на Новой сцене в Большом театре

22.11.2021, 17:56, Новости дня
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Система пожаротушения сработала на Новой сцене Большого театра, на сцене в результате инцидента оказалось большое количество воды, рассказали в пресс-службе театра.

«К счастью, благодаря оперативной деятельности инженерной службы, система работала всего 25 секунд. После чего была отключена», – передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу театра.

В ГАБТ рассказали, что в результате срабатывания системы большое количество воды затопило сцену, но ночная смена успела разобрать оформление оперы Вайнберга «Идиот», которую показали на Новой сцене 21 ноября. Отмечается, декорации для нового спектакля еще не успели установить.

Сейчас работники театра устраняют последствия включения системы пожаротушения, в театре выразили надежду, что инцидент не скажется на планах театра по выпуску балета «Мастер и Маргарита», премьера которого состоится 1 декабря.

Ранее сообщалось, что в Большом театре декорация упала на актера во время оперы «Садко». В полиции позже сообщили, что артист отодвигал трон, расположенный на сцене, а в этом время должна была спускаться декорация. Сам артист должен был пройти вперед, но оказался под декорацией. 



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