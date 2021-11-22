На Украине отрицают планирование военной операции на Донбассе

Киев не планирует наступательную военную операцию на Донбассе, украинские власти намерены искать политико-дипломатическое разрешение конфликта, сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«РФ повысила интенсивность дезинформации, включая ложные обвинения Украины в якобы подготовке к военному нападению на Донбассе. Официально: Украина не планирует наступательную военную операцию на Донбассе», – написал политики в Twitter, передает РИА «Новости».

Также он сообщил об усилиях Украины продолжить работу над тем, чтобы решать вопрос в рамках нормандского формата вместе с Германией и Францией.

Ранее сообщалось, что глава российского МИД Сергей Ларов заявил, что Москва обеспокоена упрямством ФРГ и Франции в вопросе выполнения Минских соглашений Киевом. Министр отметил, что Берлин и Париж не желают поддерживать выполнение Минских соглашений, оправдывая действия украинских политиков.