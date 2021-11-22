 

Никиту Ефремова и Марию Ивакову заметили вместе после громкого заявления о расставании

22.11.2021, 17:48, Разное
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Ефремов и Ивакова заявили о расставании после двух лет отношений. Несмотря на это, пару заметили вместе в кафе.
Недавно Никита Ефремов опубликовал пост в Instagram, где рассказал подписчикам о разрыве с телеведущей Машей Иваковой. Вместе влюбленные провели 2 года, впервые как пару их заметили на свадьбе Регины Тодоренко. Молодые часто делились совместными фото в соцсетях, но пользователи заметили, что вместе возлюбленные появлялись в последнее время очень редко.

Вскоре Ивакова тоже пояснила новость в своем блоге и отметила, что отношение к бывшему у нее по-прежнему очень теплое, и они намерены сохранить дружбу. Причины расставания пара не комментирует, но подписчики уверены, что в случившемся виноват Ефремов, который не решился сделать девушке предложение руки и сердца после длительных отношений.

Несмотря на заявление о расставании, бывшая пара появилась вместе на странице Марии Иваковой. Теперь уже в роли друзей актер и телеведущая активно отвечали в сторис на вопросы пользователей об отношениях. Подписчики обвинили молодых в хайпе, но те уверили, что они теперь больше не вместе.



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