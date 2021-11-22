 

Фотожурналистка Алла Буловина поделилась последним прижизненным фото Валерия Гаркалина

22.11.2021, 17:48, Разное
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В Facebook появилось фото Валерия Гаркалина, сделано в период последних спектаклей актера. Кадр опубликовала фотожурналистка Буловина.
Валерия Гаркалина госпитализировали в больницу, когда он пожаловался на резкое ухудшение состояния. Врачи сразу заподозрили коронавирус. Позже выяснилось, что актер не сразу обратился к специалистам и пытался бороться с симптомами самостоятельно. В больнице его дыхание пытались восстановить при помощи маски с кислородом, но вскоре врачи ввели пациента в медикаментозную кому.

Ситуация осложнялась, Гаркалина перевели на аппарат ЭКМО. У актера были проблемы с сердечно-сосудистой системой, что является большим риском летального исхода при заражении COVID-19. В субботу, 20 ноября, Валерия Гаркалина не стало. Причина смерти – полиорганная недостаточность и тяжелая интоксикация организма. Врачи уверяют, что шансов на спасения было очень мало.

После смерти актера журналистка Алла Булавина поделилась в соцсети кадром, который был сделан в августе после последнего спектакля Гаркалина. Пользователи сразу же обратили внимание на потухший взгляд.

Тело актера планируют поместить на Миусском кладбище рядом с его женой, которая умерла 12 лет назад. Попрощаться с любимым артистом можно 23 ноября в Российском институте театрального искусства.

Источник: 7days.ru



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