 

Весь жилой фонд и медучреждения Украины подключены к отоплению – правительство

22.11.2021, 17:42, Новости дня
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“Все областные государственные администрации отчитались о подключении к теплоснабжению 100% жилищного фонда и медицинских учреждений. В то же время уже сейчас необходимо позаботиться о том, какими будут предстоящие отопительные сезоны, и активнее работать над повышением энергоэффективности зданий”, – сказал глава министерства, вице-премьер Алексей Чернышов. 

Он подчеркнул, что повышение энергоэффективности зданий – один из приоритетов общин. 

Тарифы на тепло и горячую воду повышаться не будут в этом отопительном сезоне, напомнил он. 

Контекст:

29 сентября Чернышов сообщил о 99-процентной технической готовности к началу отопительного сезона.

Премьер-министр Денис Шмыгаль в конце октября прогнозировал, что отопление во всех жилых домах Украины включат до 1 ноября.

5 ноября Чернышов сообщил, что к отоплению подключили почти 90% домов страны, а “юг Украины традиционно подключается позднее”. 

Министр энергетики Украины Герман Галущенко 5 ноября заверил, что Украина сможет спокойно пройти отопительный период, несмотря на то, что РФ останавливает поставки энергетического угля в Украину и создает искусственные препятствия для импорта Украиной угля из Казахстана. 11 ноября Шмыгаль заявил, что угля и газа для прохождения отопительного сезона в стране достаточно и веерных отключений электроэнергии не планируется. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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