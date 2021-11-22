Весь жилой фонд и медучреждения Украины подключены к отоплению – правительство

“Все областные государственные администрации отчитались о подключении к теплоснабжению 100% жилищного фонда и медицинских учреждений. В то же время уже сейчас необходимо позаботиться о том, какими будут предстоящие отопительные сезоны, и активнее работать над повышением энергоэффективности зданий”, – сказал глава министерства, вице-премьер Алексей Чернышов.

Он подчеркнул, что повышение энергоэффективности зданий – один из приоритетов общин.

Тарифы на тепло и горячую воду повышаться не будут в этом отопительном сезоне, напомнил он.

Контекст:

29 сентября Чернышов сообщил о 99-процентной технической готовности к началу отопительного сезона.

Премьер-министр Денис Шмыгаль в конце октября прогнозировал, что отопление во всех жилых домах Украины включат до 1 ноября.

5 ноября Чернышов сообщил, что к отоплению подключили почти 90% домов страны, а “юг Украины традиционно подключается позднее”.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко 5 ноября заверил, что Украина сможет спокойно пройти отопительный период, несмотря на то, что РФ останавливает поставки энергетического угля в Украину и создает искусственные препятствия для импорта Украиной угля из Казахстана. 11 ноября Шмыгаль заявил, что угля и газа для прохождения отопительного сезона в стране достаточно и веерных отключений электроэнергии не планируется.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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